Travis Kalanick, CEO d'Uber, forcé à démissionner

Vidéo : Travis Kalanick, PDG d'Uber, forcé à démissionner

Travis Kalanick, le PDG énergique et controversé du géant Uber a été forcé de démissionner sous la pression des actionnaires, et ce, à un moment crucial pour le futur d'Uber.



Le conseil d'administration d'Uber a confirmé la démission il y a peu, par un communiqué qui indique que Kalanick prend le temps de se rétablir après le décès de sa mère lors d'un voyage en bateau. Le conseil d'administration a aussi déclaré qu'Uber se prépare à aborder un nouveau chapitre de son histoire.



Travis Kalanick démissionne donc de ses fonctions mais garde son siège au conseil d'administration Uber, et ce, même si son remplaçant n'est toujours pas connu.



Uber : Travis Kalanick a démissionné

Modifié le 23/06/2017 à 12h46