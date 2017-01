Vidéo : Le prochain iPhone embarquera-t-il une intelligence artificielle plus pointue ?

Siri, l'assistant vocal d'Apple, s'est amélioré au fil du temps et est devenu beaucoup plus performant. Mais Siri pourrait devenir bien plus intelligent en 2017.



Apple ambitionne d'améliorer les capacités de Siri grâce à l'intelligence artificielle, et c'est une tendance qui devrait prendre plus d'ampleur en 2017 pour les smartphones en général.





Modifié le 25/01/2017 à 11h51

Le Huawei Honor Magic en Chine utilisera son intelligence artificielle embarquée pour détecter quand il est tenu en main par son propriétaire et ainsi, afficher ou non des notifications sur l'écran de verrouillage. Même chose pour les HTC U Ultra et U Play qui embarqueront une intelligence artificielle, ce qui appelle en toute logique une réponse d'Apple.