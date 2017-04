Vidéo : La TouchBar sur le clavier du nouvel iMac ?

Apple a confirmé être au travail sur une nouvelle version de l'iMac, pour affirmer quelques instants après peut-être inclure la Touch Bar sur le clavier. Trois nouveaux brevets décrivent un clavier avec une barre adaptative d'entrée de données.



Pas besoin de grandes suppositions pour se rendre compte qu'Apple pourrait inclure cette Touch Bar sur son Magic Keyboard à l'avenir. Il devrait être assez simple d'incorporer un petit panneau sensitif OLED dans un clavier dédié, ou du moins plus simple que pour un laptop.



Pour certains, cet ajout fait penser au passage de l'iPod dit classique à l'iPod Touch, sur lequel plus aucun bouton mécanique n'était présent et où toutes les opérations se faisaient sur l'écran tactile.



Apple : nouveaux iMac en vue ?



Modifié le 07/04/2017 à 15h20