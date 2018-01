CES 2018 : 3dRudder Blackhawk, un nouveau contrôleur de mouvement pour jeu PC et VR

3dRudder annonce et présente son tout nouveau contrôleur de mouvement au CES 2018, le 3dRudder Blackhawk

Le 3dRudder devient un joystick piloté au pied.



Les utilisateurs contrôlent leurs mouvements de manière intuitive, avec leurs pieds, tout en restant assis. Ils ont alors les mains libres pour attraper les contrôleurs et maximiser l'immersion durant les parties. Le nouveau design inclut des leds et des straps pour les pieds.



Dans la vidéo vous pourrez voir une démonstration de l'accessoire sur le jeu Arizona Sunshine,. Robot recall et The blu,





Modifié le 10/01/2018 à 11h49