Vidéo : Apple va développer ses propres processeurs

Apple a pris la décision de ne plus faire produire ses processeurs par Imagination Technologies Group, et c'est un signe clair d'une volonté de reprendre les choses en main.



Cette stratégie a déjà permis de réduire la dépendance d'Apple aux fournisseurs externes. Auparavant, Apple dépendait d'ARM pour le design du processeur principal de l'iPhone, tandis qu'aujourd'hui ARM ne se charge plus que d'une architecture très basique.



Encore plus récemment, lorsqu'Apple a racheté Beats Electronics pour un montant de 3 milliards de dollars en 2014, cela a permis d'intégrer des puces Bluetooth W1 faites maison.



Apple montre donc bien qu'aujourd'hui, avec son statut et son importance, il lui est possible de créer ses propres designs sans avoir à dépendre de qui que ce soit.



Modifié le 06/04/2017 à 19h35