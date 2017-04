Apple au travail sur un nouveau Mac Pro

Vidéo : Apple serait au travail sur un nouveau Mac Pro prévu pour 2018.

Apple vient d'annoncer que les prochains Mac Pro allaient subir un relookage, ainsi que des améliorations significatives.



Une nouvelle version du Mac Pro marquerait le premier grand changement en plus de trois ans pour cette machine, machine que l'on connait surtout pour son design cylindrique et le fait qu'il est produit aux Etats-Unis d'Amérique.



Pendant tout ce temps, Apple a concentré ses efforts sur son iPhone, Apple Watch ainsi que sur les updates du prochain MacBook Pro. Le Mac Pro était un peu à la traine et cette nouvelle version est donc attendue avec curiosité.





Modifié le 06/04/2017 à 14h30