Vidéo : Amazon teste un nouveau type de livraison par drone.

Amazon est au travail sur un type de drone capable de déposer des colis depuis les airs, et donc sans avoir à atterrir.



Un test de livraison par drone a été effectué en décembre sauf que le drone en question n'a pas pu livrer son colis avant d'atterrir. Mais heureusement, Amazon a développé un brevet pour s'adapter à cette situation. Grâce à un nouveau design, la livraison des colis se fera par l'arrière du drone, ce qui permettra de lâcher le colis bien plus facilement et ainsi, de gagner en manœuvrabilité.



Il est même envisagé par Amazon d'aller encore au delà de ce brevet en ajoutant un parachute au colis, de façon à garantir qu'il soit déposé en toute sécurité dans une aire de livraison.



Modifié le 15/02/2017 à 11h12