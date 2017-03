Comme son nom l'indique, Magical Jelly Bean Keyfinder est un utilitaire portable permettant de retrouver vos clés produits égarées.Simple et efficace, il ne se contentera pas de récupérer les clés de produits Microsoft. En effet, il supporte un large éventail de références : d'ACDSee à ZoneAlarm en passant par Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, AutoCAD, Command and Conquer, Company of Heroes, Crysis, MagicISO, Medal of Honor, Nero Burning Rom, Norton Antivirus, Roxio, Sims, Sony Vegas, Winzip et de nombreux autres.Son utilisation est des plus simple, puisqu'une fois lancée l'application analyse et affiche automatiquement les clés trouvées dans votre base de registre. Afin de ne plus les chercher, vous pourrez soit les sauvegarder sous forme de fichier texte ou tout simplement les imprimer.