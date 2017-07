Intel : des processeurs de 8e génération avant la fin de l'année ?

Le Core i5-8250U est jusqu'à 54 % plus puissant

Une fréquence maximum de 3,4 GHz pour une consommation de seulement 15 W

Modifié le 18/07/2017 à 18h27

Qu'attendre de ce nouveau processeur ? D'après le média chinois, c'est un processeur à quatre cœurs consommant très peu d'énergie. Par ailleurs, il embarque la technologie, en d'autres mots, il est capable d'émuler un fonctionnement à huit cœurs tout en faisant marcher quatre cœurs physiques seulement.Ce mode s'enclenche lorsque l'ordinateur est en train d'effectuer des tâches énergivores, ou encore lorsqu'un grand nombre de processus sont lancés simultanément. Selon, qui a testé ce processeur, ses performances en modesurpassent celles d'un Core i5-7200U en mode multi-cœurs de 54 %. Les performances du Core i5-8250U en mode un seul cœur sont toutefois équivalentes à celles d'un Core i5-7200U.Le Core i5-8250U marchera à une fréquence de 1,6 GHz (3,4 GHz en mode Turbo) et consommera 15 W. La fiche technique de l'Acer Swift 3, postée par Rue du commerce , qui prend déjà des précommandes, confirme la présence dans ce nouvel ordinateur d'un Core i5-8250U.Par ailleurs, cet ordinateur sera équipé d'une carte graphique NVIDIA GeForce MX150 2 Go, qui offrira des performances jusqu'à quatre fois plus rapides qu'avec les chipsets graphiques intégrés. Grâce notamment à ce processeur performant mais économe, l'Acer Swift 3 affiche une durée de 10 heures pour sa batterie. Prix de cet ordinateur : 1 100 euros.