Record : un overclocking à 7,5 Ghz pour le i7-7740k Kaby Lake-X d’Intel

Un système de refroidissement à l'hélium liquide

Plusieurs records qui coûtent cher en gaz

Modifié le 09/06/2017 à 10h01

Ce nouvel overclocking, pour le, ne bat pas celui réalisé quelques jours plus tôt, toujours au Computex, lorsqu'il avait atteint les 7,562 Ghz. Cette fois, c'est au niveau des Benchmark que tout s'est joué.L'overclocking extrême nécessite des mesures extrêmes, c'est bien connu. Ainsi, pour, le i7-7740k Kaby Lake-X a été trempé dans un environnement utilisant de l'hélium liquide en guide de système de refroidissement. À l'état liquide, ce gaz est à une température de moins 250 degrés celsius. Nécessaire pour que l'ensemble du système ne fonde pas.Le processeur était couplé avec une carte mère de Gigabyte, la X299-SOC Champion, et une carte graphique Aorus GeForce GTX 1080 Ti Extreme Edition et la mémoire G.Skill Trident-Z 3600C17. L'ensemble, qui n'a donc pas battu le précédent record du i7-7740k Kaby Lake-X, s'offre toutefois quelques records personnels, en particulier au niveau de plusieurs benchmark.Cette session d'overclocking extrême a permis au système de. Il a obtenu 356.678 points pour le premier, 737.222 points pour le deuxième et 71.928 point dans le troisième. Trois records mondiaux.Il faut toutefois noter qu'outre des éléments haut-de-gamme, le système présentait un refroidissement liquide extrêmement cher. L'hélium a coûté la bagatelle de 20.000 dollars selon GamersNexus. Chaque seconde brûlait 4,4 dollars d'hélium.