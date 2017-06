Précommandez les nouveaux processeurs d’Intel

5 processeurs en précommande

Les prix des 4 plus puissants processeurs de chez Intel

Modifié le 20/06/2017 à 11h46

Avec l'ouverture des précommandes, les premières cartes-mères compatibles avec les nouveaux processeurs Kaby Lake-X et Skylake-X d'Intel ont également été mises en vente.Sur le forum Reddit , l'utilisateur Lenonymes a posté un tableau récapitulant l'ensemble des processeurs annoncés par Intel ainsi que leurs prix. Parmi ceux-ci, au nombre de neuf, cinq sont déjà disponibles en précommande avec des envois annoncés pour le 26 juin 2017, en tout cas sur le site Internet Newegg. Il est donc possible de précommander le i5-7640X (4 coeurs/4 threads) pour 249,99 dollars, le i7-7740X (4 coeurs/8 threads) pour 349,99 dollars, le i7-7800X (6 coeurs/12 threads) pour 389,99 dollars, le i7-7820X (8 coeurs/16 threads) pour 599,99 dollars et le i9-7900X (10 coeurs/20 threads) pour la coquette somme de 999,99 dollars.Si les cinq processeurs suscités sont déjà disponibles en précommande, il faudra attendre quelques mois avant de pouvoir acheter les plus puissants, soit les quatre i9 ayant plus de 10 coeurs chacun. Le premier, selon le tableau posté sur Reddit, sera le i9-7920X (12 coeurs/24 threads), qui sera disponible en août pour le prix de 1 199 dollars.Suivront, en octobre, le i9-7940X (14 coeurs/28 threads) qui devrait être vendu pour le pris de 1 399 dollars, le i9-7960X (26 coeurs/32 threads) pour 1 699 dollars et, surtout, celui que tout le monde voudrait avoir dans son ordinateur, le i9-7980XE (18 coeurs/36 threads) qui devrait coûter la bagatelle de 1 999 dollars.