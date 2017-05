Intel aurait un i9 18 coeurs 36 threads dans les cartons

La gamme Core X lancée en juin 2017 par Intel

Un 18 coeurs 36 threads chez Intel ?

Modifié le 30/05/2017 à 09h09

Le groupe prévoit de lancer très prochainement, en juin et août 2017, sa prochaine salve de. Mais VideoCardz a obtenu un avant-goût de la suite des événements.La première salve de la contre-attaque d'Intel face à AMD se fera en juin 2017, avec les premiers processeurs de la gamme Core X. Il y aura le(4 coeurs), le(4 coeurs) et une nouvelle gamme de i9 dont le nombre de coeurs ira de 6 à 10. Ce sera tout pour le mois de juin 2017, mais Intel aurait déjà prévu les prochains lancements et c'est là qu'AMD pourrait avoir à s'inquiéter.Dès août 2017, ledevrait être dévoilé. Il présente 12 coeurs 24 threads et 16,5 Mo de cache L3. Les autres caractéristiques, dont la fréquence, ne sont pas encore connues. Mais ceux que les amateurs d'ordinateurs très puissants attendront désormais, ce sont les autres processeurs dont la date de lancement n'est pas encore prévue, selon les informations obtenues par VideoCardz.Vont-ils être lancés fin 2017 ou faudra-t-il attendre 2018 pour découvrir les prochains monstres de chez Intel ? Difficile à dire. En tout cas, les processeurs Core x qui suivront le lancement du i9-7920x ont largement de quoi concurrencer les plus puissants des Ryzen.En particulier le: un processeur 18 coeurs 36 threads. Selon Wccfech, il devrait embarquer 25 Mo de mémoire cache L3, mais on ne connaît pas sa fréquence. En tout cas, il se présente déjà comme plus puissant que le AMD Threadripper 1998X, qui ne plafonne qu'à 16 coeurs et 32 threads.