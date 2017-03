AMD Ryzen 5 : les caractéristiques dévoilées

AMD présente les Ryzen 5 : deux six coeurs et deux quatre coeurs

Les Ryzen 5 à moins de 250 dollars

Il s'agit des Ryzen 5, dont AMD a dévoilé les caractéristiques le 16 mars 2017, avant de les commercialiser en avril 2017.Pour les personnes ne pouvant pas se permettre le très haut de gamme des Ryzen 7 huit-coeurs, AMD présente le 16 mars 2017 les Ryzen 5 qui utilisent néanmoins la même architecture Zeppelin que leurs grands frères. Seule différence : AMD a désactivé certains blocs pour obtenir deux configurations distinctes : deux six-coeurs et deux quatre-coeurs.Les six coeurs, en configuration 3+3, sont les Ryzen 1600x et 1600 cadencés respectivement à 3,6 et 3,2 Ghz. Les quatre coeurs, en configuration 2+2, sont les Ryzen 1500x et 1400x, respectivement cadencés à 3,5 et 3,2 Ghz. Naturellement, les prix de ces quatre processeurs sont largement inférieurs à ceux des Ryzen 7.Si les Ryzen 7 se destinent à des configurations très puissantes tournées Gaming, avec des processeurs huit coeurs affichés entre 370 et 560 dollars, les Ryzen 5 ne devraient pas décevoir les fans. Moins puissants, ils sont aussi largement plus abordables.Les Ryzen 5 six coeurs, les 1600x et 1600, affichent respectivement un prix de 249 et 219 dollars. Les quatre coeurs, les 1500x et 1400x, pourront être achetés à 189 et 169 dollars respectivement. Et AMD a prévu, pour la deuxième moitié de 2017, les Ryzen 3, qui devraient aussi avoir quatre coeurs, mais seront moins puissants que les 1500x et 1400x.Les Ryzen 5 d'AMD seront en vente dès le 11 avril 2017, alors que les Ryzen 7 sont déjà disponibles.