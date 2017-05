Intel : bientôt un Core i9 7920X à 12 cœurs

Intel répond aux Ryzen 7 d'AMD

Core i9 X : un prix inconnu

Modifié le 17/05/2017 à 16h37

Face à la concurrence des processeurs Ryzen 7 d'AMD, Intel aurait décidé de réagir en une nouvelle gamme de processeurs, les Core i9 X, plus performants encore que les Core i7 X (le X renvoyant à "Extreme performance"). Selon une information postée par un utilisateur du forum du site AnandTech, Intel travaillerait sur de nouveaux processeurs à 6,8,10,12 cœurs hyperthreadés.Cette nouvelle série de processeurs Skylake-X et Kaby Lake-X devrait être lancée dès le mois de juin 2017, et un Core i9-7920X affichant 12 cœurs pour 24 threads devrait sortir en août 2017.Toutes les Skylake-X Core i9-7800X, Core i9-7820X, Core i9-7900X et Core i9-7920X seront cadencées entre 3,3 (7900 X) et 3,6 GHz (7820X). Les quantités de cache L3 seront comprises entre 8,25 et 16,5 Mo et la consommation des processeurs sera de 140 watts. Quant aux nouveaux Kaby Lake-X Core i7-7640K et Core i7-7740K, ils seront cadencés respectivement à 4/4,2 et 4,3/4,5 GHz et leur TDP (enveloppe thermique) atteindra 112 watts.Reste une inconnue majeure : le prix. Intel pourrait être tenté de revoir ses tarifs à la baisse, pour s'adapter à la concurrence d'AMD, dont la puce Ryzen 7 1800X qui affiche 8 cœurs et 16 threads se vend à un prix très attractif de 560 euros, alors qu'une puce aux performances similaires ne coûte pas moins de 1.000 euros chez Intel.