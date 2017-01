Intel Core i7 7700K : Kaby Lake déboule sur les PC de bureau

Modifié le 04/01/2017 à 16h17

Tick, tock... et la machine se grippe... Intel nous a habitués depuis des années à son fameux cadencement ou modèle tick-tock lorsqu'il s'agit de mettre sur le marché de nouveaux processeurs. Seulement voilà, ces dernières années le géant de Santa Clara a connu moult contrariétés au point de revenir officiellement sur cette stratégie dans une note destinée aux investisseurs. Si le tick-tock n'est plus, il a laissé la place à ce que nous appellerons le « tick, tock, tock+ » !Traditionnellement, Intel conçoit une nouvelle micro-architecture de processeurs, c'est un « Tock », et la décline un an plus tard avec une finesse de gravure supérieure et quelques améliorations, c'est un « Tick ». Mais depuis Haswell, quelques grains de sable se sont glissés, non dans les, mais dans ce processus si bien huilé et mis en place depuis 2007. Le long retard de Broadwell, sorti quelques semaines tout juste avant Skylake, a mis à mal la stratégie du fondeur au point que celui-ci bouleverse ses feuilles de route et renonce au « tick-tock » pour un cadencement en trois étapes : processus, architecture et optimisation.C'est ainsi que Kaby Lake, la septième génération de processeurs Core donc, nous arrive en ce début d'année 2017... 17 mois après Skylake. Et c'est une optimisation. Autant dire... pas un franc bouleversement sur le papier. Et si Kaby Lake débarque sur les ordinateurs de bureau, il avait déjà fait une incursion dans les ordinateurs portables, du moins certains modèles à l'exception notable et difficilement explicable desdes derniers MacBook Pro et Surface Book, et ce, depuis septembre 2016.