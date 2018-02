Chrome 64 : la guerre contre les pubs intrusives et le son est déclarée

La fin des pop-under et des redirections malveillantes

La fin du son automatique sur les pages ?

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Mais ce n'est pas tout : Chrome 64 déclare également la guerre aux publicités dont le son se lance automatiquement.Le premier changement de taille dans cette version de Chrome est sans aucun doute la guerre contre les pratiques publicitaires intrusives avec pour but premier de bloquer les redirections qui ne viennent pas directement du site sur lequel on est. Ces redirections sont liées à des publicités par le biais d'un script et elles peuvent être dangereuses car les pages sur lesquelles on se retrouve pourraient tenter d'installer des malwares.Cette pratique est terminée avec Chrome 64. De même, le géant de Mountain View va faire la guerre à la pratique consistant à ouvrir une publicité sur la page sur laquelle on se trouve et ouvrir la page du lien cliqué dans un nouvel onglet. Cette technique permet à certains sites de contourner le blocage de la technique du pop-under (l'ouverture d'une publicité dans un nouvel onglet qui n'est donc pas affichée directement sur l'écran comme c'est le cas pour un pop-up).Autre pratique ciblée par la nouvelle version de Google Chrome : le son des publicités. Certaines publicités ont le son qui se lance par défaut ce qui peut être ennuyant, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas. Il est désormais possible de bloquer ce son sur les sites.Pour chaque site il suffit de cliquer sur le « i » devant l'URL pour afficher un menu déroulant qui permettra de bloquer le son automatique sur ledit site. Seul souci : il faut désactiver le son pour chaque site indépendamment.Mais vous pouvez d'opter pour la technique inverse : en allant dans les « paramètres avancés » de Google Chrome puis dans les « paramètres de contenu » et enfin dans la catégorie « son » il est possible de bloquer le son pour tous les sites. Il faudra alors tout simplement réactiver le son pour les sites désirés en faisant un clic droit sur l'onglet une fois ouvert.