Bon plan : 10 jeux Steam par mois pour environ 6 €

Modifié le 25/11/2016 à 06h49

Connaissez-vous le principe des « Steamcrate » ? C'est un abonnement qui vous permet de bénéficier, chaque mois, de 10 jeux qui tombent directement sur votre compte. Parmi ces dix jeux, on trouve quelques titres récents et quelques classiques :ont déjà fait partie de ces pochettes surprises numériques.Si la sélection de jeux est « aléatoire », elle a toujoursune valeur de 40 dollars, et au maximum, de 700 dollars, avec une valeur moyenne de 102 dollars.Habituellement, le site steamcrate.co.uk facture les trois mois d'abonnement à 95 dollars, les six mois à 185 dollars, et l'année à 350 dollars.Avec le bon plan du jour, vous ne payez ces abonnements que 20, 40 et 80 dollars. Autrement dit, même en prenant l'abonnement annuel, statistiquement, vous l'avez largement remboursé au bout d'un mois ! A la clé, 11 mois de jeux gratuits avec une valeur minimale de 440 dollars, et une valeur moyenne de plus de 1 000 dollars.Une mise en garde toutefois : attention à la reconduction automatique de l'abonnement en fin de période !