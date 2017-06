Test OnePlus 5 : un cran au-dessus, une nouvelle référence

OnePlus 5 : un nouveau design tout en détail

Soyons réaliste : il y a peu d'accessoires lorsqu'on ouvre la boite. Seule "folie" : le chargeur Dash. La face arrière est simple, mais marque une grande différence par rapport au 3T : un double capteur photo, situé en haut à gauche du smartphone. La prise en main est facile et agréable, grâce à la finesse du smartphone et à l'arrondi de ses angles. Si des bordures existent encore, elles ont été réduites et ne gênent en rien lorsqu'on utilise le smartphone. C'est la grande différence notable : le double capteur photo, sur lequel nous reviendrons plus loin dans le test ! La finesse du OnePlus 5 est agréable, d'autant plus que le capteur photo ne ressort pas trop. Petit focus sur l'épaisseur vraiment faible du double capteur photo. Les connectiques sont assez basiques : un USB-C et une prise jack se trouvent sur la tranche inférieure. Le capteur d'empreinte marche bien ! Passer en mode silencieux est très facile.

La fiche technique du OnePlus 5

Un smartphone aux performances de haut vol

Résultat du test Power Board Un très, très bon résultat au Geekbench ! On continue avec un autre test pour le OnePlus 5. Pour les fans de graphiques : le graphique détaillé du score. Pour les fans de graphiques : le détail du score. Test OnePlus 5 : score base mark

L'écran AMOLED Full HD du OnePlus 5

Avec l'écran AMOLED, vous aurez la possibilité de profiter des pixels noirs pour gagner un peu en batterie. Les bordures sont loin d'être gênantes lorsqu'on utilise le portable. Un protection Gorilla Glass, une dalle AMOLED Full HD : l'écran fait parfaitement le job. Attention aux couleurs un peu vives qu'offre l'écran. Vous pouvez même modifier le calibrage de l'écran, selon vos préférences pour les couleurs.

L'interface Oxygen OS : simple et complète

L'Oxygen OS est à la fois simple et complète : un duo gagnant ! N'oubliez pas de profiter de l'écran AMOLED pour gagner quelques pourcents de batterie, en ayant un fond d'écran noir : les pixels ne seront pas éclairés. Retrouver une application n'aura jamais été aussi simple, notamment avec la barre de recherche. Comme toujours, quelques paramètres sont directement accessibles depuis l'accueil. Vous pouvez bien sûr modifier ces paramètres simplement en glissant les « tuiles ». À noter : un mode « En jeu, ne pas déranger ». Système assez habituel pour ajouter des widgets ou changer un fond d'écran. Les boutons peuvent être personnalisés, avec quelques options sympas. Paramétrez quelques gestes pour réveiller votre smartphone, faire une capture d'écran ou contrôler la musique beaucoup plus rapidement. En dessinant une lettre, vous pourrez ouvrir l'appareil photo, allumer la lampe torche, et même lancer une application. Pratique, non ? Chaque application pourra être optimisée, de façon à ne pas grignoter inutilement l'autonomie de votre smartphone. En entrant dans les paramètres plus profonds de l'interface, vous pourrez gérer l'intensité des vibrations pour les appels entrants ou encore les notifications. Retrouvez facilement l'ensemble de vos fichiers qui seront bien rangés !

OnePlus 5 : un double capteur photo qui rejoint les meilleurs

On commence avec une vue des toits de Paris, qui va nous servir à comparer des clichés pris en plein jour, dans la pénombre, et de nuit ! Le coucher de soleil rend plutôt bien et les couleurs restent bonnes. De nuit, le double capteur fait clairement le job et permet d'obtenir de belles images, grâce à une meilleure capture de la lumière. Une série d'autres clichés pris à l'extérieur avec le OnePlus 5 En macro, l'appareil se révèle très bon. Un bon point pour le capteur, qui permet de faire vraiment de tout ! Celles et ceux qui aiment le foodporn seront servis ! À vous les clichés dignes d'Instagram et des #foodporn ! Faible luminosité pour prendre un selfie ? Le flash va vous sauver... et le capteur photo permet d'avoir des images détaillées, même de face. Des conseils vous aideront à faire de jolis selfies. L'effet « Bokeh » (flou d'arrière plan et sujet bien net) est réussi, simplement en utilisant le mode Portrait. Pour vous aider à réussir votre effet Bokeh, attendez que le cadran Effet de profondeur passe au vert ! Les modes de l'application photo sont divers et variés, permettant de couvrir un certain nombre de besoins. N'hésitez pas à prendre le contrôle pour gérer les paramètres de l'appareil. À vous les différents paramètres liés à l'appareil photo !

Une partie audio correcte

OnePlus 5 : une autonomie impressionnante

Preuve de la bonne autonomie du OnePlus 5 : après 1 jour et 14 heures d'utilisation depuis la dernière charge complète, il restait 10% soit environ 4 heures selon le smartphone. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas ménagé le smartphone pendant notre test ! Bien entendu, vous pouvez voir ce qui consomme beaucoup, ou peu avec le OnePlus 5. Pour chaque utilisation, vous pourrez même profiter de quelques conseils pour améliorer l'autonomie de votre smartphone.

Prix et disponibilité du OnePlus 5

Lequel préférez-vous : le OnePlus 5 (à gauche), ou le OnePlus 3T (à droite) ? La coque sombre se fond parfaitement avec le OnePlus 5 ! Les coques en imprimé bois sont aussi très sympas.

Test du OnePlus 5 : conclusion

OnePlus 5 Les plus + Design et qualité de fabrication + Très bon écran AMOLED Full HD + Performances & multitâche à toute épreuve + L'excellent double capteur photo + Autonomie impressionnante + Mises à jour régulières (Android O garantie) + Recharge ultra rapide + Double SIM Les moins - Pas d'écouteurs dans la boîte - Prix de départ qui augmente (60€ de plus que le OnePlus 3T) - 8 GB de RAM, est-ce vraiment utile ?

5 Design Ecran Audio Photo Autonomie

La qualité de fabrication du OnePlus 3T était déjà excellente , mais le OnePlus 5 pousse les détails encore plus loin, pour un résultat réussi, aussi bien à l'oeil qu'une fois le téléphone en main. Il est un peu plus fin, et ses angles, comme ses bordures, sont plus arrondis que le modèle précédent, ce qui rend le smartphone plus agréable à utiliser.Les bandes pour les antennes réseau sont maintenant intégrées de manière plus discrète aux extrémités, et l'écran vient parfaitement épouser les bordures qui ont été très légèrement réduites, même si la différence avec le 3T n'est pas tellement flagrante.Le téléphone n'est peut-être pas sans bordures comme un LG G6 ou un Galaxy S8, mais ce design « classique » n'a rien de problématique dans la mesure où le gabarit du OnePlus 5 reste contenu, et que ses bordures sont loin d'être imposantes.Pour le reste, on garde les bases du modèle précédent. Le capteur d'empreinte sous l'écran est très rapide, et le bouton de gestion des notifications sur le côté gauche permet de passer rapidement du mode silencieux au mode vibreur. La prise casque est toujours sur la tranche inférieure, aux côtés du haut-parleur mono.La plus grande nouveauté vient sûrement de l'appareil photo. Au revoir le capteur simple situé au centre, bonjour le double capteur positionné horizontalement, en haut à gauche, et qui ressort beaucoup moins que sur le 3T. Nous reviendrons plus tard dans ce test sur la qualité des clichés pris avec le double capteur.Comme à son habitude,. On ne sera donc pas surpris de voir le processeur Snapdragon 835 de Qualcomm cadencé à 2,35 GHz, accompagné de son GPU Adreno 540 qui se charge de la partie graphique. L'écran AMOLED fait toujours 5,5 pouces, avec une définition Full HD.Finesse oblige (eh oui...), la capacité de la batterie passe de 3400 mAh à 3300 mAh. Le double capteur photo de 16 et 20 mégapixels vient également remplacer le capteur simple de 16 mégapixels. 4G LTE de catégorie 12, double SIM, Bluetooth 5.0 et recharge rapide "Dash Charge" via USB 3.1 Type-C sont également de la partie.Au niveau de la quantité de RAM, on repousse encore une fois les limites. Si la version avec 64 GB de stockage interne embarque 6 GB de RAM, la version avec 128 GB de stockage passe à 8 GB de RAM !Nous avons testé la version avec 8 GB de RAM. Le multitâche et. Vous pouvez ouvrir énormément d'applications et revenir dessus sans qu'elles aient à redémarrer. Même constat pour les jeux les plus gourmands. Cependant, c'était déjà le cas sur le OnePlus 3T avec 6 GB de RAM. Difficile de voir une vraie différence entre les deux, le vrai plus se faisant surtout au niveau de l'optimisation logicielle.Le SoC Snapdragon 835 est un monstre de puissance. Son CPU gravé en 10 nanomètres consomme 40 % d'énergie en moins par rapport au Snapdragon 821, tout en offrant plus de puissance. Le GPU Adreno 540 offre quant à lui des performances globales en hausse de 25 %.De quoi tout exécuter en un éclair, et jouer à l'ensemble des jeux du Play Store de manière très fluide. Les adeptes des benchmarks seront également servis, le SoC de Qualcomm est ce qu'il se fait de mieux en ce début d'année 2017.Pas de bouleversement du côté de l'écran avec la même dalle 5,5 pouces AMOLED qui a une définition Full HD et une protection Gorilla Glass 5. La résolution de 401 pixels par pouces est confortable, le contraste est excellent, les noirs, infinis, mais les couleurs par défaut sont un peu vives. Vous pouvez heureusement vous rendre dans les réglages pour calibrer l'écran. On vous conseille le mode sRGB, offrant des couleurs plus réalistes.Plus que jamais, l'écran répond au doigt et à l'oeil, OnePlus semble avoir été encore un peu plus loin sur ce point. La luminosité maximum est excellente, de quoi profiter d'une bonne lisibilité, même en plein soleil., dans la continuité de celui du OnePlus 3T.C'est Oxygen OS dans sa version 4.5.0 qui accompagne Android 7.1.1 au lancement du OnePlus 5. La marque chinoise ne faillit pas à sa réputation en étant l'un des constructeurs proposant le plus de mises à jour. Android O est déjà garantie pour le smartphone, et la marque nous a confié que desarriveront régulièrement pour améliorer le téléphone.Cette nouvelle version d'Oxygen OS reprend les bases d'Android stock avec un lanceur d'applications que l'on affiche d'un simple mouvement vers le haut. Le bureau «» sur la gauche est toujours de la partie. Il peut afficher différentsavec les informations utiles de votre choix. Il peut bien sûr être désactivé si vous n'en avez pas l'utilité.Il faudra fouiller un peu dans les paramètres pour trouver les nouveautés. Nous avons particulièrement apprécié le « mode lecture » qui passe l'écran en noir et blanc pour se rapprocher d'une expérience de type « liseuse ». Cela permet également d'être moins distrait par les couleurs, et plus concentré sur le contenu. L'affichage en noir et blanc profite également des spécificités de l'écran AMOLED pour améliorer l'autonomie (pixels noir éteint).Le mode nuit automatique, la capture d'écran pleine page, le lanceur d'application transparent, les gestes d'écran, la customisation du niveau de vibration, le mode « ne pas déranger » en jeu et la boîte sécurisée dans le gestionnaire de fichiers sont autant de fonctionnalités pratiques à explorer.En ajoutant des fonctionnalités utiles sans surcharger la partie logicielle,. Oxygen OS intègre peu d'applications par défaut, ce qui laisse autant de place pour vos fichiers.Le capteur photo était sûrement un des plus gros défauts des OnePlus 3 et 3T. L'entreprise chinoise a cette fois décidé de mettre les bouchées doubles pour proposer une expérience photo digne de ce nom et rattraper la concurrence.OnePlus a donc tout revu de fond en comble. On passe maintenant à un double capteur photo de 16 mégapixels (ouverture f/1.7) et 20 mégapixels. Une plus grande ouverture qui permet de capter plus de lumière, pour les photos de nuit notamment, mais aussi d'améliorer la vitesse d'obturation et la stabilisation. La capture des clichés est en effet bien plus rapide que sur le 3T, ce qui améliore grandement l'utilisation de l'application photo.Un double capteur qui vient avec de nombreuses améliorations logicielles. Vous pouvez maintenant effectuer un zoom 2x en appuyant une fois sur le bouton dédié, et jusqu'à 8x en faisant glisser votre doigt. Attention tout de même, au-delà de x1.3, la qualité de l'image se dégrade progressivement.Un mode pro est disponible pour avoir la main sur le réglage des ISO, l'ouverture ou encore la balance des blancs. Un histogramme affiche les réglages utilisés, et un trait s'affiche pour vous indiquer si vous êtes de niveau pour prendre la photo, grâce au gyroscope.Un mode portrait est également accessible en faisant un mouvement vers la gauche depuis l'application photo. Ce mode permet d'effectuer un « effet bokeh » plutôt réussi avec un sujet bien net et un arrière-plan flou pour le mettre en avant. Une fois à bonne distance, le voyant « effet de profondeur » s'affichera en vert. Comme vous pouvez le voir, le résultat est assez convaincant.La caméra avant de 16 mégapixels permet de prendre des clichés détaillés. Dans les conditions de faible luminosité, c'est « l'écran flash » qui viendra vous dépanner. Le OnePlus 5 peut enregistrer vos clichés en format RAW pour les éditer, et film en 4K avec une stabilisation numérique efficace.La qualité des photos est excellente de jour. Attention au soleil de face, sous peine d'obtenir du «», c'est à dire des rayons de soleil sur les photos. De nuit, les photos sont également d'un bon niveau pour un smartphone.Un fossé le sépare du OnePlus 3T. La marque chinoise n'a pas fait semblant en corrigeant le plus gros défaut du modèle précédent.et d'en dépasser certains, une réussite !Cela n'a jamais été un point fort des smartphones de la marque, et le OnePlus 5 ne vient pas révolutionner la formule. Le haut-parleur mono situé sur la tranche inférieure restitue un son puissant, avec une qualité correcte, à condition de ne pas dépasser 70 % du volume maximum. La saturation se fait ensuite entendre.La prise casque ne souffre d'aucun défaut particulier, vous pourrez y brancher votre casque ou vos écouteurs préférés. Dans la mesure où les écouteurs ne sont toujours pas fournis dans la boîte, il vous faudra débourser 19,95 € supplémentaire pour acheter les écouteurs « OnePlus Bullets » sur le site de la marque.3300 mAh, c'est la capacité de la batterie du OnePlus 5. C'est également 100 mAh de moins que sur le OnePlus 3T . On pouvait donc s'attendre à une autonomie similaire, mais c'est sans compter sur les nombreuses optimisations. Le nouveau processeur de Qualcomm consomme moins d'énergie, et l'optimisation logicielle d'Oxygen OS semble faire des miracles.Nous avons réussi à tenir sans problème. Avec une utilisation uniquement en 4G, beaucoup de navigation web, pas mal de vidéos YouTube, un peu de réseaux sociaux et une luminosité d'écran réglée sur automatique.Si vous sollicitez énormément votre smartphone, que vous regardez beaucoup de vidéos et que vous jouez longtemps, vous pouvez tout de même compter sur une grosse journée d'autonomie, voire plus. Optimisez tout cela avec un fond d'écran noir et en activant le mode sombre pour profiter, en plus, des spécificités de l'écran AMOLED qui n'éclaire pas les pixels noirs, et gagner ainsi de précieuses heures de batterie.La technologie Dash Charge est capable de maintenir un niveau de charge rapide tout en utilisant le smartphone, de recharger 50 à 60 % de batterie en 30 minutes, et de profiter d'une recharge complète en 1 h 15 environ. L'autonomie de votre OnePlus 5 ne sera donc pas un problème.Le OnePlus 5 serapartout en Europe, pourdans sa version avec 64 GB de stockage et 6 GB de RAM. Pour vous offrir la version avec 128 GB de stockage et 8 GB de RAM, il faudra débourser 559 euros.dont le prix de départ était de 439 euros . Si l'on peut regretter cette hausse, on constate également une montée en gamme avec ce OnePlus 5 qui reste tout de même 100 à 200 euros moins cher que certains concurrents dont il n'a rien à envier. Pour un smartphone haut de gamme, il offre finalement un très bon rapport qualité-prix.Le OnePlus 5 frappe un grand coup et s'impose sans difficulté comme une nouvelle référence sur le segment haut de gamme. En corrigeant les faiblesses du 3T, OnePlus rend une copie impressionnante. Cela se fait au prix d'une augmentation tarifaire, même si ce dernier reste largement en dessous de la plupart de ses concurrents.Design, écran, performances, interface, autonomie et appareil photo,On peut lui reprocher une partie audio qui se contente du minimum avec une absence remarquée des écouteurs dans la boîte. On se pose également la question de l'intérêt des 8 GB de RAM quand 6 GB suffisent déjà largement et qu'Android est de mieux en mieux optimisé.Si vous avez déjà un OnePlus 3 ou 3T, la mise à jour ne se justifiera que si la partie photo est un critère très important pour vous, et que vous voulez une autonomie plus solide. Dans le cas contraire, vous pouvez patienter pour un probable OnePlus 5T en fin d'année ou un OnePlus 6 l'année prochaine, les modèles 3 et 3T étant assurés de recevoir les prochaines mises à jour logicielles (Android O).Si son tarif premium le place assez loin de celui du OnePlus premier du nom, le constructeur a aujourd'hui atteint un niveau de qualité qui n'a rien à envier aux meilleurs smartphones du marché, tout en restant moins cher. Si vous en avez les moyens, on vous conseille le OnePlus 5 les yeux fermés. Une vraie réussite.