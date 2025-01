À partir de cet hébergement, les avantages deviennent nombreux et les performances deviennent intéréssantes. Nous pouvons citer par exemple la bande-passante et le nombre de bases de données MySQL qui deviennent illimités, ou le nombre de sites web et de comptes mail qui passent de 1 à 100. Le stockage double pour passer à 200 Go et cet hébergement inclut un nom de domaine gratuit durant un an.