🔥 pCloud : la promo sur le Cloud chiffré continue jusqu'à ce soir minuit

Le cloud sécurisé à prix cassé

Premium, c'est quoi au juste ?

On ne présente plus pCloud et ses services qui ont été récompensés d'une première place en tant que service le plus sécurisé sur notre comparatif des stockages Cloud . La formule premium est certainement la valeur sûre pour des utilisateurs soucieux de protéger leurs données et fichiers personnels. Et contrairement à un disque dur classique, le service ne peut pas être cassé, volé ou tout simplement perdu (avec les précieuses photos et films de famille). On retrouve donc pour la somme de 122,5€ :dans un cloud sécurisé,de corbeille, leainsi que lades fichiers. Tous vos fichiers seront sécurisés sur les serveurs pCloud via le protocole 256-bit AES qui a fait ses preuves en matière de chiffrement.A noter également que la formule est soumise à une garantie de remboursement sous 10 jours si vous changez d'avis.Rappelons à nos fidèles lecteurs que le service, que ce soit sur Windows, Mac, Android, iOS ou Linux et sur ordinateur, tablette ou smartphone. La formule Premium est celle qui convient le mieux pour partager de façon régulière vos fichiers volumineux à vos amis et à vos proches. Alors n'hésitez plus à vous rendre sur le site de pCloud pour souscrire à cette offre.