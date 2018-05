Windows 10 : le mystère de l’écran noir après la MàJ d’avril

Problème avec l'antivirus ?

Des bugs signalés avec des SSD Intel

Modifié le 24/05/2018 à 09h32

Et un message d'erreur apparaît, précisant que les dossiers du bureau ne peuvent pas s'afficher.Bien que systématiquement testées et retestées avant d'être diffusées, les mises à jour importantes de Windows échappent rarement à la découverte de quelques bugs. Celui signalé par de nombreux utilisateurs sur la mise à jour d'Avril de Windows 10 est pour le moins gênant : après son redémarrage, l'OS ne parvient pas, dans certains cas, à afficher le bureau, et l'écran n'affiche rien de mieux qu'un écran noir.Ce problème est régulièrement mentionné depuis la mi-mai sur les forums d'utilisateurs de Windows, avec quelques variantes : certains voient s'afficher une ou plusieurs icônes de leur bureau, mais d'autres ne voient absolument rien du tout. Certains prétendent avoir identifié le coupable : Avast Plusieurs victimes du bug de l'écran noir sur Windows 10 constatent qu'ils ont en commun d'utiliser le très populaire antivirus gratuit. L'accusation manque toutefois de preuves, puisque de nombreuses machines rencontrent le problème lié à la mise à jour d'Avril sans être protégées par Avast. L'éditeur d'antivirus a d'ailleurs réagi, en expliquant avoir testé le problème et n'avoir rien trouvé qui incrimine son logiciel.Le mystère reste donc entier. Il y a quelques semaines, Microsoft disait être au courant de problèmes sur des machines qui se gelaient au démarrage de certaines applications, comme Hey Cortana, ou Chrome, après l'installation de la mise à jour d'Avril. La compagnie travaille sur un correctif, et signale aussi des problèmes de crash sur les machines embarquant deux modèles de disque SSD Intel : le 600p et le Pro 6000p. Dans ce cas, Microsoft conseille carrément de revenir à Windows 10 Fall Creators.