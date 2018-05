Windows 10 : avec la Build 17661, Microsoft facilite les screenshots

Lire aussi :

Build 17661 : une réorganisation des paramètres du son

Modifié le 04/05/2018 à 11h57

Pour avoir cetteau plus vite, il faut faire partie du programme Windows Insider et plus particulièrement de la Fast Ring.Première nouveauté de cette17661 : un vrai outil pour la prise de captures d'écran. Baptisée Screen Sketch, cette application native de Windows permet de sélectionner directement sur l'écran avec la souris la partie dont vous souhaitez faire la capture (en utilisant les touches habituelles, Windows + Maj + S), enlevant ainsi le besoin de recadrer par la suite un visuel trop grand. À noter que l'outil permet de sélectionner soit une forme rectangulaire, soit une forme « libre ». Le même outil permet de dessiner (des flèches par exemple) sur la capture d'écran obtenue et d'inscrire du texte dessus, exactement comme vous l'auriez fait avec Paint.La fonctionnalité qu'offre l'application Screen Sketch existait en quelque sorte déjà : les propriétaires de mi-ordinateurs mi-tablettes Microsoft Surface l'avaient jusqu'ici dans le Windows Ink Workspace, les annotations pouvaient se faire avec le stylet Surface. Avec cette mise à jour, Screen Sketch devient une application à part entière, disponible à l'ensemble des utilisateurs de Windows 10. Pour s'assurer qu'elle a été bien installée, après l'installation de la17661 il faut d'ailleurs la trouver dans le Microsoft Store et vérifier que vous avez bien la dernière version. Et pour plus de praticité, vous pouvez paramétrer la touche Imprim Écran (ou toute autre touche d'ailleurs) pour qu'elle lance le Screen Sketch.D'autres changements mineurs s'invitent également dans cette. Les paramètres du son, qu'on trouvait depuis toujours sur le Panneau de configuration, déménagent. Ils sont désormais visibles directement dans l'application Paramètres. Autre nouveauté : désormais, lorsque vous jouez à un jeu, les diverses notifications seront mises sur silencieux par défaut. Jusqu'ici, elles ne l'étaient pas par défaut, mais il était toujours possible de faire ce paramétrage manuellement en allant dans Paramètres -> Système -> Assistant de concentration.Dernier changement : le Centre de sécurité Windows Defender s'appelle désormaistout simplement. Facile à retenir, rapide à trouver !