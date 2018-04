Windows 10 April Update : le déploiement commence dès ce soir !

Trouver n'importe quel document en quelques clics : Windows 10 relève le défi

Modifié le 30/04/2018 à 15h09

Microsoft aura tenu sa promesse : la très attendue mise à jour de printemps, la bien nommée « Windows 10 April Update », arrivera quelques heures avant fin avril !Après la « Spring Creators Update » au printemps 2017, la « Windows 10 April Update » de 2018 offre son lot de nouveautés. C'est le cas de, qui mémorise tous les documents Office sur lesquels vous avez travaillé et toutes les pages web que vous avez consultées via Microsoft Edge au cours des 30 derniers jours - même sur smartphone ou tablette.La fonctionnalité, clone de l'AirDrop d'Apple, permettra de partager des onglets Microsoft Edge mais aussi des fichiers entre deux ordinateurs Windows 10.De son côté,se modernise et adopte une fonctionnalité que ses principaux concurrents ont déployée depuis bien longtemps : la possibilité de repérer rapidement les onglets qui diffusent un son et de les rendre muets en deux clics.Enfin, même si des paramétrages de ce type existaient déjà dans Windows, cette mise à jour signe l'arrivée d'un « assistant de concentration ». Cet outil offre des paramétrages pointus des notifications qui doivent rester silencieuses pendant que vous regardez une vidéo, lisez un livre électronique ou parlez sur Skype.