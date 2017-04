Microsoft conseille de ne pas installer la Creators Update

Plusieurs bugs majeurs dans la Creators Update pour Windows 10

Le déploiement de Windows 10 Cretors Update continuera

Modifié le 27/04/2017 à 10h02

La mise à jour, lancée le 11 avril 2017, contiendrait encore beaucoup de bugs que la firme de Redmond est en train de corriger. L'installer manuellement risque de rendre votre OS instable...C'est sur le blog officiel de Windows que John Cable, à la tête du programme de déploiement des mises à jour de Windows (director of program management for Windows servicing and delivery), a pris la parole le 25 avril 2017. Il conseille tout simplement à quiconque ne soit pas très à l'aise avec l'informatique de ne pas installer la mise à jour Creators Update pour l'instant.Les premiers retours sont en effet plutôt négatifs avec plusieurs bugs. Microsoft est en train de les étudier et de les réparer. Un coup dur pour la firme de Redmond ; mais elle a évité que trop d'utilisateurs ne soient concernés par ces problèmes ce qui aurait pu provoquer un véritable tollé sur Internet. Que ces derniers ne s'inquiètent pas, toutefois, ce n'est que partie remise.Si Microsoft met un frein au déploiement de sa dernière mise à jour de son OS c'est pour éviter les problèmes de compatibilité, notamment avec certains ordinateurs et certains périphériques un peu anciens. L'OS va lui-même définir quand le risque de bugs sera quasiment nul et proposer le téléchargement de la Creators Update à l'utilisateur.Naturellement, il est toujours possible d'installer manuellement la mise à jour. Mais Microsoft prévient que ce n'est conseillé qu'aux utilisateurs expérimentés qui sont en mesure de réparer eux-mêmes les problèmes. Pour les autres, la patience est de mise.