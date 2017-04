Windows 10 Creators Update : la 3D sous tous ses angles

Paint 3D : quand le logiciel basique de Windows est revu de A à Z

De la 3D partout pour repenser l'ordinateur ?

Modifié le 05/04/2017 à 10h29

Microsoft prépare le terrain pour de nouveaux usages des ordinateurs. Avec en ligne de mire la réalité virtuelle, la réalité augmentée et l'impression 3D.Les utilisateurs des OS de Microsoft depuis le début connaissent Paint : les heures perdues à faire des dessins plutôt médiocres sur les ordinateurs du collège et du lycée sont légion pour la génération Y. Depuis, le logiciel est un peu passé à la trappe, n'ayant pas reçu de grosses mises à jour. Windows 10 Creators Update va remédier à ça en le faisant entrer dans l'ère de la 3D.Paint, ou plutôt Paint 3D maintenant, va permettre de créer des modèles en 3D... de façon simple. Alors que la 3D nécessite de grosses connaissances et des heures d'entraînement pour être maîtrisée, Paint 3D se veut un logiciel presque aussi simple à utiliser que la version Paint 2D . De quoi ouvrir la voie à de nouvelles créations et de nouveaux usages.Paint 3D va offrir tous les usages du Paint 2D, mais pour les objets 3D. Il est possible d'importer des créations et de les partager sur le site remix3d.com lancé par Microsoft. On peut également importer des objets scannés avec un scanner 3D et l'intégralité de la librairie de modèles 3D de Sketchup 3D Warehouse a été rendue disponible pour les utilisateurs de l'OS de Redmond. Paint 3D est même compatible avec les créations réalisées dans Minecraft , racheté par Microsoft.Une fois importé, Paint 3D permet de modifier le modèle simplement et de l'intégrer à d'autres créations. Les modèles peuvent également être importés dans d'autres logiciels ou être utilisés pour des environnements de Réalité Virtuelle et de Réalité Augmentée, notamment avec le casque Hololens développé par Microsoft.D'ailleurs, Microsoft a annoncé travailler avec Lenovo, Asus et d'autres constructeurs pour créer du matériel pour la Réalité Virtuelle qui soit accessible au plus grand nombre.