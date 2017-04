Windows 10 Creators Update : le déploiement lancé

Le 11 avril 2017 : début du déploiement de Windows 10 Creators Update

Qu'apporte la Creators Update ?

Modifié le 11/04/2017 à 11h40

Le déploiement devrait prendre quelques semaines voire des mois.La Creators Update, connue également sous le nom de Redstone 2, va donc être lancée dans le monde entier le 11 avril 2017. Cela signifie que certains ordinateurs vont devoir passer par la case mise à jour ce qui, dans le cadre de la Creators Update, peut prendre plusieurs heures. Il convient donc de faire attention afin de ne pas se retrouver bloqué et de ne pas pouvoir utiliser ses terminaux.Le déploiement sera progressif : pas d'inquiétude à avoir si dans quelques semaines votre ordinateur n'a pas encore été mis à jour automatiquement par Microsoft. Pour les plus pressés, il reste la possibilité de forcer la mise à jour manuellement : c'est possible depuis le 5 avril 2017 et ça le restera jusqu'à la fin. Une bonne manière de prévoir une mise à jour au moment où l'on a le moins besoin de l'ordinateur pour le laisser travailler tranquillement.Les informations concernant la Creators Upadte ont été nombreuses et l'on sait qu'elle apporte divers changements. En particulier, elle met en avant la 3D autant dans des programmes de base comme Paint que dans les possibilités à venir, notamment dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.De nouvelles options de personnalisation et de sécurité seront également disponibles avec la mise à jour de Windows 10 tandis que les joueurs seront sans aucun doute impatients de tester le nouveau mode jeu développé par Microsoft et intégré à la Creators Update qui booste les performances de l'ordinateur.