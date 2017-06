Honor 8 Pro Smart Gestures : Déclenchez des actions avec vos articulations

Vidéo : Honor 8 Smart Gestures : Déclenchez des actions avec vos articulations

Après les nombreux smartphones lancés par Huawei début 2017, c'est au tour de Honor de présenter sa nouveauté avec le P8 pro.

Dans cette vidéo nous allons évoquer 3 actions méconnues que l'on peut déclencher avec le Honor 8 pro. On les appelle les « Smart gestures ».



Vous allez pouvoir déclencher des actions en réalisant des gestes avec l'articulation du doigt :



(1) Utilisez les articulations pour prendre différents types de capture d'écran et simplifiez-vous largement la vie. Tapez fermement l'écran deux fois avec l'articulation du doigt et déclenchez la capture d'écran. Cela évite d'appuyer sur 3 boutons en même temps comme c'est le cas sur la plupart des téléphones. Vous pouvez aussi dessiner un cercle et déclencher une capture de la zone sélectionnée.



(2) Ouvrez une application instantanément en dessinant une lettre. Par exemple, si vous avez configuré le « C » pour ouvrir l'appareil photo, dessinez la lettre et l'application s'ouvre.



(3) Enfin, séparez l'écran en deux en réalisant un geste de gauche à droite avec votre doigt.



Bien entendu toutes ces actions peuvent être effectuées sans ces gestes mais c'est quand même irritant de devoir ouvrir et fermer les applications.



Modifié le 08/06/2017 à 17h59