Vidéo : Vu au MWC 2017 - Lenovo Moto G5

Au Mobile World Congress 2017, nous avons rencontré le Moto G5 de Lenovo. C'est un smartphone de milieu de gamme, qui sera disponible aussi en modèle Moto G5 Plus.



On y retrouve un écran de 5 pouces en Full HD, tandis que le G5 Plus sera de 5,2 pouces, logé dans une coque métallique. En matière de processeur, il y a un Snapdragon 430 avec 2 gigas de mémoire vive et 16 Go de mémoire de stockage, extensible via MicroSD, une caméra de 13 mégapixels. La batterie est annoncée comme étant de 2800 mAh.



Le Moto G5 peut également allumer sa lampe-torche en étant secoué sans avoir à appuyer sur un seul bouton. On peut aussi, grâce à une fonctionnalité particulière, effacer de l'écran tous les boutons de raccourci, le bouton central prenant alors le rôle principal.



L'appareil tourne sous Android et promet des performances satisfaisantes pour modèle de milieu de gamme. Le tarif annoncé est de 279 euros pour le Moto G5 Plus, et de 199 euros pour le Moto G5, ce qui en fait un argument de poids pour un appareil dans ce créneau.

Modifié le 09/03/2017 à 13h55