Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le SONY XPeria Ears

Au Mobile World Congress 2017, à Barcelone, nous sommes allés à la rencontre d'un concept, le Sony XPeria Ears.



C'est une oreillette Bluetooth intelligente que Sony vient de développer. C'est un accessoire qui a vocation à passer et recevoir des appels, bien entendu. Mais c'est aussi un appareil qui est destiné à aider dans la navigation GPS, écrire des emails avec reconnaissance vocale, envoyer des SMS et d'autres tâches.



C'est donc bien plus que l'oreillette Bluetooth que l'on connait tous déjà. Sony annonce une batterie à l'autonomie étendue, de façon à pouvoir tenir la charge sur une journée de travail. Sony a conçu cette oreillette comme un intermédiaire entre le smartphone et l'utilisateur. La Xperia Ear, puisque c'est à présent une déclinaison au sein d'une marque, interagit avec son Voice Agent, une application propre à Sony. Elle est livrée dans un petit boitier de protection qui permet aussi la recharge de l'appareil.

Modifié le 23/03/2017 à 11h14