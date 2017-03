Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le Huawei P10

Au Mobile World Congress, nous étions curieux d'aller à la rencontre de Huawei. Et nous n'avons pas été déçus.



Huawei nous a donc présenté le Huawei P10, très largement inspiré du P9 avec un écran de 5,1 pouces en Full HD et une coque unibody en métal. On retrouve Android 7.0 Nougat en surcouche EMUI, un capteur d'empreinte digitales en façade et du Gorilla Glass 5.



En matière d'appareil photo, il y a un double capteur photo de 12 mégapixels pour la couleur, et un autre de 20 mégapixels pour le noir et blanc. Ceci permet également de gérer de la vidéo en 4K. La bête dispose d'un SoC Kirin 960 épaulé par 4 gigas de mémoire vive, et 32 gigas de mémoire interne, extensible jusqu'à 256 gigas par MicroSD. La batterie est annoncée à 3200 mAh.



Le Huawei P10 sera disponible au mois de Mars 2017 pour la somme de 649 Euros, tandis que la version étendue P10 Plus à la mi-Avril 2017 en deux versions, l'une à 699 Euros et l'autre à 799 Euros.

