Vidéo : Vu au MWC 2017 - Le Blackberry KeyOne

Blackberry... Ce nom a une sonorité toute particulière. On pense clavier physique, on pense téléphone à l'interface âpre, on pense batterie qui tient la charge pendant presque cinq jours, on pense Blackberry Messenger. Et avec le Blackberry KeyOne, on va à nouveau penser du bien de Blackberry (bien que cette affirmation n'implique que les préférences de votre serviteur).



Le Blackberry KeyOne est donc né du coup de crayon de TCL, et rappelle très fortement ses ancêtres sous BlackBerry OS. Nous avons sous la main un appareil avec un format d'écran au 3:2 et une dalle de 4,5 pouces. Et en dessous, le fameux clavier physique qui faisait le bonheur des utilisateurs BB. Chaque touche est reliée à l'autre, comme sur un Touchpad, de façon à améliorer l'écriture prédictive.



La bête dispose d'un Snapdragon 625 posé sur 3 gigas de mémoire, tirant leur puissance d'une batterie de 3505 mAh. On peut d'ores et déjà penser que l'autonomie sera idoine. On retrouve en OS Android 7.0 Nougat, augmentée d'applications BlackBerry.



Comme d'habitude, le téléphone BlackBerry ne s'adresse pas à tout le monde. Non pas par élitisme, bien au contraire; mais juste par ses fonctionnalités basées sur la productivité et l'efficience. Le KeyOne sera sans doute très fortement apprécié par les professionnels, coeur de cible auquel il est destiné. Pour un tarif de 599 Euros, on peut retrouver le feeling des vénérables Bold. Les amateurs (votre serviteur y compris) auraient tort de s'en priver.

Modifié le 10/03/2017 à 13h27