LG G6, Pool : le smartphone résiste à l'eau

Vidéo : LG confirme l'étanchéité de son smartphone, le LG G6, à travers deux vidéos teaser publiées sur la chaîne YouTube de la marque.

Au Mobile World Congress 2017 qui aura lieu à Barcelone dans quelques jours, LG, (qui tiendra sa conférence de presse le 26 février à 12 h) présentera son prochain flagship, le LG G6.



En attendant, la marque dévoile plusieurs vidéos « teaser » dont l'une d'elles (ci-dessus) révèle une caractéristique non confirmée jusqu'à présent : le LG G6 résistera à l'eau. Une autre vidéo quant à elle indique que le LG G6 sera étanche à la poussière. Les vidéos n'indiquent pas clairement à quel niveau d'étanchéité se classera l'appareil, mais on peut supposer qu'il sera certifié IP68.



Avant d'en savoir plus lors du Mobile World Congress qui se tiendra du 27 février au 2 mars, retrouvez toutes les informations et rumeurs autour du LG G6.



Modifié le 22/02/2017 à 16h02