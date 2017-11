Avec l'appli CINEVR pour Windows Mixed Reality vivez le cinéma autrement

CineVR est une application développée par la Startup Cinemur. Elle est dispo depuis peu sur Microsoft Reality Plateform après avoir était développée sur Android.



Avec une casque de réalité mixte compatible avec Windows 10 et après avoir passé la mise à jour Windows 10 Fall creators Update vous pourrez vous immergez dans une salle de cinéma virtuelle.



Plus précisément, il s'agit d'une salle de cinéma en réalité virtuelle réaliste et sociale ou vous pourrez inviter un certain nombre d'amis pour regarder des films à l'affiche. Le catalogue de Cinémur est vaste.



Téléchargez l'application sur le Windows store et entrez dans une salle de cinéma en 3D et profitez d'un son spatialisé. L'éclairage est tel qu'il reflète les couleurs de l'écran dans la pièce.



Il est bien entendu possible de visionner des vidéos Youtube en 360, des vidéos en 3D et un grand nombre de séries et d'émissions de télévision.



Modifié le 15/11/2017 à 13h22