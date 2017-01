Présentation de la TV Sony OLED Bravia A1 4K HDR

Vidéo : Retour au CES 2017 qui s'est tenu début janvier à Las Vegas, où était exposée la TV Sony OLED Bravia A1 4K HDR.

Nous sommes allés à la rencontre d'une TV HDR en 4K de Sony, et nous n'avons pas été déçus. C'est en effet le premier modèle de téléviseur OLED pour Sony.



D'après ce que nous avons pu en voir, le Bracia A1 (puisque c'est son nom exact) dispose d'un affichage en Ultra HD basé sur un processeur en 4K HDR X1 Extreme, le tout passant par une dalle LG Display de 55, 65 ou 77 pouces. C'est un téléviseur qui ne tient que sur une béquille située derrière l'écran, stabilisant et maintenant l'ensemble à un angle de 5°.



La connectique est bien fournie, puisque l'on retrouve quatre ports HDMI 2.0a, un port USB "classique", un port USB 3.0, une sortie optique, une entré composite, un port Ethernet, une sortie audio casque et une entrée pour un récepteur infrarouge.



Mais l'un des points les plus surprenants reste le son. En effet, le Bravia A1 dispose d'enceintes déposées... derrière la dalle. Cela peut paraitre surprenant, et ça l'est tout autant à voir fonctionner en vrai, mais c'est très efficace. Les dates de livraison estimées font état du troisième trimestre 2017. Il nous tarde donc d'accueillir la bête dans nos salons !



Modifié le 27/01/2017 à 13h58