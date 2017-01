Wonder Woman ira se battre contre le dieu de la guerre !

Vidéo : Wonder Woman aura le dieu de la guerre comme grand ennemi.

Depuis l'annonce d'un film Wonder Woman, les spéculations vont bon train sur qui serait le méchant de l'histoire. Studio Ciné Live a interviewé le casting du film Wonder Woman il y a peu, ainsi qu'une partie de l'équipe de tournage.



Et le grand méchant a été dévoilé, il s'agit d'Ares. Ares, le dieu de la Guerre, est jaloux de l'humanité et déchaine à la surface de la Terre un gaz mortel qui pourrait fort bien mettre un terme à toute vie sur la planète.



Rappelons que le film Wonder Woman sortira en salles le 3 juin 2017, avec l'actrice israélienne Gal Gadot dans le rôle principal.



