Vidéo : Une mise à jour de l'Apple Watch installe le Theater Mode

Apple compte déployer le Theater Mode sur son Apple Watch avec la prochaine update Watch OS 3.2. Le Theater Mode permet de mettre la montre en sourdine et d'éteindre l'écran en un seul geste du poignet, ce qui en fait le mode idéal pour ceux qui souhaitent consulter leur montre au cinéma ou au théâtre.



En plus du Theater Mode arrive SiriKit, qui fonctionne de façon assez similaire au Siri sur iPhone. On pourra donc utiliser directement Siri dans une application, telle que Uber ou WhatsApp, plutôt que d'utiliser l'iPhone.



Il n'y a pas encore de date de déploiement bien précise pour cette mise à jour, bien que la précédente, la 3.1.3 soit sortie il y a quelques temps pour corriger un problème mineur de sécurité.



Voir aussi :

Un mode pour utiliser son iPhone au cinéma ?

Apple Watch 2 : le test



Modifié le 25/01/2017 à 15h49