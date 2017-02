Vidéo : Une affiche spéciale pour les 40 ans de la saga Star Wars !

Une affiche spéciale a été publiée, pour accompagner la convention Star Wars Celebration qui va se tenir à Orlando en Avril 2017.



Cette affiche couvre toutes les périodes de la saga Star Wars, avec des références à la trilogie originelle, ainsi que les épisodes 1, 2 et 3, tout comme les épisodes 7 et 8. Avec l'annonce de cette affiche arrive la date d'anniversaire des 40 ans de la saga Star Wars.



Dès le 13 Avril 2017, les festivités pourront commencer. Warwick Davis, un acteur très apprécié par les fans qui a joué dans chacun des films des trois trilogies et aussi dans le stand alone Rogue One, se chargera d'animer la cérémonie, aux côtés de Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, ainsi qu'une ribambelle d'invités liés à l'histoire de la franchise.

Modifié le 23/02/2017 à 15h47