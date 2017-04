Vidéo : Twitter Lite : une version plus légère et plus économe

Twitter a lancé une nouvelle version de son site pour les mobiles et l'a appelé Twitter Lite.



Destiné aux marchés émergents et aux utilisateurs n'ayant pas une connexion stable, Tiwtter Lite pèse moins d'un méga et fonctionne avec un principe d'économie de données qui vient flouter les images et les vidéos jusqu'à ce qu'elles soient cliquées.



Il y a quelques fonctions supplémentaires sur Android telles que les notifications en push. Il est aussi possible de l'ajouter sur un écran d'accueil pour iOS, mais sans la fonctionnalité des notifications.



Twitter Lite est d'ores et déjà accessible pour peu que l'on se rende sur la version mobile du site.





Modifié le 07/04/2017 à 18h39