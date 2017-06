Vidéo : Tesla au travail sur un service de streaming musical

Elon Musk s'occupe déjà d'exploration spatiale avec SpaceX, de transports souterrains avec The Boring Company et de transports terrestres avec Tesla Motors. Et maintenant, il lorgne du côté du business de la musique.



Selon Recode, Tesla Inc. serait en pourparlers avec des majors de la musique pour créer un service de streaming musical.



Ce programme pourrait être livré en bundle dans les voitures Tesla, voitures d'ores et déjà équipées de radios internet à la demande, et permettrait d'offrir de multiples niveaux d'abonnement.

