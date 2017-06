Vidéo : Sega se lance dans le retro gaming.

Sega a annoncé vouloir porter certains de ses grands classiques sur iPhone et Android, grâce à Sega Forever.



Cette annonce suit la mode actuelle des jeux vidéo vintage, plusieurs d'entre eux étant déjà disponibles sur les app stores de smartphones.



Sega compte faire des versions mobile de ses classiques les plus fidèles à l'original que possible. Sega Forever comptera donc des jeux de toutes les périodes de Sega, de la Master System jusqu'à la Dreamcast.



Le premier pack de jeux inclura Altered Beast, Comix Zone, Kid Chameleon et Phantasy Star II. Les jeux seront soit en version gratuite, soit vendus à 2 dollars pour les versions sans publicité.



Ils embarqueront aussi un système de leaderboard pour les gamers autour du monde, ainsi qu'un système de jeu online.

Modifié le 26/06/2017 à 18h30