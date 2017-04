Samsung : retour sur le Galaxy S8

Vidéo : Samsung a dévoilé le Galaxy S8 le 29 mars lors d'une conférence dédiée.

Le Samsung Galaxy S8 vient d'être commercialisé et il correspond en tout point à ce à quoi nous nous attendions, la faute aux myriades de leaks un peu partout le net, des mois avant sa sortie.



Mais ça n'entache pas ses qualités pour autant. Le Samsung Galaxy S8 est impressionnant avec son écran très large qui occupe la quasi-totalité du terminal, sa rapidité d'exécution et ses petites améliorations dans l'interface utilisateur.



Samsung a confirmé la date de sortie pour le Galaxy S8 : le 21 avril 2017 pour le marché des USA, et le 28 avril 2017 pour le reste du monde.



