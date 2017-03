Vidéo : Ouverture en France de la première salle de cinéma 4DX !

Nous avons déjà rencontré le format IMAX qui ne nous a pas laissé indifférent. A présent, il va falloir compter avec le format 4DX, encore plus immersif ! Cela tombe bien puisque la toute première salle à ce format vient d'ouvrir en France, à Paris plus précisément !



La technologie 4DX a été développée en Corée du Sud de façon à proposer aux spectateurs une expérience de cinéma inédite, en synchronisation avec le plus de sens possible. La salle de cinéma 4DX ayant ouvert à la Villette est garnie de sièges qui peuvent reproduire des mouvements liés à des sensations. On parle donc de ressentir les effets du vent, de la pluie, voire de ressentir, grâce à différents capteurs, les odeurs et la fumée, le tout parfaitement calé sur ce qui se passe à l'écran.



A l'heure où nous écrivons ces lignes, la salle 4DX de la Villette propose les films suivants: Logan et Kong Skull Island. Cependant, d'autres films sont d'ores et déjà programmés tels la Belle et la Bête, Ghost In The Shell, Fast & Furious 8, Les Gardiens de la Galaxie vol. 2 et Pirates des Caraïbes: la Vengeance de Salazar.

Modifié le 20/03/2017 à 09h32