Vidéo : Microsoft lance le projet AI for Earth

Alors que Google vient de lancer publiquement le projet PAIR visant à faire grandir l'intelligence artificielle, Microsoft a annoncé un programme visant à prendre soin de la planète grâce à l'apprentissage automatique des machines et de l'IA.



Le projet s'appelle AI for Earth, a été présenté à Londres et aidera des entreprises utilisant l'IA pour la protection environnementale, l'innovation et la recherche, en particulier celles qui s'occupent de la préservation de l'eau, de l'agriculture, de la biodiversité et du changement climatique.



Selon Microsoft, AI for Earth aura trois grands axes de fonctionnement: permettre l'accès aux ressources de Microsoft à des groupes de recherche, permettre à ces groupes d'utilisez l'IA de façon optimale et enfin, bâtir des serres spéciales pour laisser l'IA étudier l'environnement.

Modifié le 13/07/2017 à 15h06