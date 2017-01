Vidéo : Les manettes Joy-Con de la Nintendo Switch en vidéo !

C'est le 13 janvier 2017 qu'a été dévoilée officiellement la Nintendo Switch. Un événement organisé à Paris a permis à la presse de prendre en main l'appareil. Nous nous sommes donc rendus sur place pour tourner quelques images de la dernière console de Nintendo.



La Switch est une console hybride, permettant à la fois un usage réservé aux portables mais aussi de salon. On peut donc poser la Switch sur un dock et voir l'image sur un écran de salon, comme une console traditionnelle ; tout comme l'on dispose de la possibilité de l'emmener avec soi partout et de profiter comme on le souhaite d'une expérience portable digne des performances d'une console de salon.



L'une des particularités de la Nintendo Switch est de disposer de manettes détachables, appelées Joy-Con. Elles se fixent à gauche et à droite de la console, et peuvent aussi être utilisées en dehors de la console comme les manettes Nunchuk de la Wii en leur temps, mais sans fil cette fois ci !

