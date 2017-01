Vidéo : Le lancement de Megaupload retardé par manque d'argent

Kim Dotcom, le créateur du site internet Megaupload, est toujours au cœur d'un procès dans lequel il risque l'extradition vers les Etats-Unis. Malgré cela, il avait annoncé que son site de téléchargement serait de nouveau en ligne en version 2.0 vers la fin du mois de janvier 2017 (voir Kim Dotcom : son nouveau Megaupload arrive le 20 janvier



Pour ce faire, Kim Dotcom avait lancé une campagne de crowdfunding ainsi qu'une opération de rachat de la société Bitcache. Tout ceci devait lui rapporter 12 millions de dollars. Mais la banque et les autorités canadiennes en ont décidé autrement.



Ainsi, Kim Dotcom affirme que le lancement de Megaupload en version 2.0 sera un peu retardé et qu'il faudra s'attendre à une version beta un peu plus tard dans l'année.



Voir aussi : Megaupload 2.0 : le lancement retardé faute d'argent ?

Modifié le 25/01/2017 à 16h28