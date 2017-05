Le Hand Spinner, le phénomène inattendu !

Vidéo : Focus sur le Hand Spinner, un objet en passe de devenir un véritable phénomène.

Phénomène totalement inattendu, le Hand Spinner est un petit objet qui permet de s'occuper les mains et aussi l'esprit, pour ceux qui cherchent à canaliser leur énergie.



Egalement appelé Fidget Spinner, le hand spinner est un petit objet composé d'un pivot central autour duquel tournent trois axes mus par des roulements à bille, ce qui garantit qu'ils tournent encore et encore, à la moindre impulsion.



Objet antistress, la rotation de cet appareil entre les doigts de l'utilisateur procure un sentiment de satisfaction et d'apaisement. Le hand spinner est même utilisé par des enfants ayant des troubles obsessionnels du comportement, de façon à canaliser leur énergie.



Modifié le 12/05/2017 à 14h41