Vidéo : Le "Boost Mode" de la PS4 Pro arrive avec la mise à jour 4.5 et permet de booster les vieux jeux.

La dernière mise à jour de la PlayStation 4 apporte de nouvelles améliorations : elle débloque enfin l'utilisation des disques durs externes, ainsi qu'une fonction pour créer ses propres wallpapers.



Mais elle apporte aussi une fonction nommée « Boost Mode » qui a été découverte dans une bêta fermée, permettant d'améliorer l'affichage et la performance générale des jeux PlayStation plus vieux.



Ce réglage permettra d'améliorer le gameplay en fournissant un framerate plus élevé pour certains jeux sortis avant la PS4 Pro. Cependant, bien que le système soit parfaitement valable pour un utilisateur de télévision HDR 4K, ceux qui ont une télévision en 1080p standard ne verront pas de grande différence car la plupart des jeux sur PS4 Pro ne franchissent pas la barre des 30 images par seconde.



On peut toujours espérer que le Boost Mode fonctionne sur plus de jeux que prévu, afin de donner aux possesseurs de PS4 Pro une expérience de jeu la plus satisfaisante possible.





Modifié le 08/02/2017 à 11h15