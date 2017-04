La dernière mission de la sonde Cassini

Vidéo : La sonde Cassini entame sa toute dernière mission.

La sonde Cassini arrive à la fin de son voyage et de sa mission. Lancée en 1997 et ayant été placée en orbite autour de Saturne en 2004, Cassini va bientôt plonger dans la haute atmosphère de Saturne pour s'y désintégrer.



La sonde Cassini va survoler une dernière fois Titan, lune de Saturne, puis sans doute s'approcher de l'anneau D, l'anneau interne le plus proche de la surface de la planète. Cassini aura rendu de très nombreux services, notamment avec ses clichés de Saturne et de ses nombreuses lunes.



Le grand plongeon final vers Saturne est prévu pour le 15 Septembre 2017. Même si avant, Cassini aura le temps de s'intéresser une dernière fois au phénomène des « magic islands », ces fameuses régions qui apparaissent et disparaissent à un rythme effréné dans les mers d'hydrocarbure de Titan.

Modifié le 26/04/2017 à 10h22