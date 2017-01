Hugo Barra s'occupera de la réalité virtuelle pour Facebook

Vidéo : Hugo Barra quitte Xiaomi et rejoint Facebook pour s'occuper de la réalité virtuelle.

Il y a quelques jours, Hugo Barra a annoncé qu'il quittait son emploi pour Xiaomi basé en Chine, afin de revenir dans la Silicon Valley, plus précisément chez Facebook.



Mark Zuckerberg a déclaré que Hugo Barra se chargerait de la réalité virtuelle sur Facebook, grâce à l'équipe Oculus. Cette déclaration a été accompagnée d'un post succinct montrant Zuckerberg et Barra en photo, sans doute pris avec l'application Telepresence d'Oculus, assis dans ce qui semble être les véritables locaux de Facebook à Menlo Park, en Californie. Cela donne une petite idée de ce que Facebook a en projet pour intégrer la réalité virtuelle à son site.



Rappelons qu'Hugo Barra a un parcours brillant qui inclut son travail sur Android chez Google pendant trois années, ainsi que la remise à niveau de Xiaomi.



Modifié le 26/01/2017 à 11h28