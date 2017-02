Vidéo : Huawei développe son assistant vocal.

Huawei, troisième fabricant mondial de smartphone, travaille sur la conception d'un assistant vocal, un peu comme Siri, afin de l'inclure dans ses téléphones. Pour l'instant, cet assistant est destiné au marché chinois.



L'attitude de Huawei est de rester prudent et de ne pas aller se mesurer aux ténors déjà en place. Huawei considère en effet qu'Amazon et Google sont bien plus forts, avec respectivement, Alexa et Google Assistant. Huawei préfère se tourner vers des partenariats avec pragmatisme, plutôt que d'aller à la confrontation.



Cet assistant vocal chinois sera intégré en support de tout un écosystème d'applications, de jeux et de services que Huawei est déjà en train de concevoir.

Modifié le 16/02/2017 à 16h25